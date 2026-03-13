Il cantiere abbandonato in via Freri il commissario Mattei impone la messa in sicurezza

Si sblocca la situazione del cantiere di via Freri, abbandonato da anni e trasformato in discarica. Dopo le numerose richieste di intervento di Quartiere e residenti arriva una nuova ordinanza di messa in sicurezza dell'area in cui incombe anche una gru. A firmarla è il commissario straordinario Piero Mattei così come annunciato dal presidente della terza circoscrizione Alessandro Cacciotto che segue da tempo al vicenda. I responsabili dovranno poi riferire a Palazzo Zanca sull'avvenuta eliminazione del pericolo e sul ripristino delle condizioni di sicurezza tramite dichiarazione e documentazione fotografica probatoria. In caso di inottemperanza, ricorda il Comune, il caso verrà segnalato all'autorità giudiziaria.