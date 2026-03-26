Allerta meteo venerdì 27 marzo venti di burrasca e neve a bassa quota su 10 regioni da nord a sud

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per venerdì 27 marzo, segnalando venti di burrasca, piogge e nevicate a bassa quota in dieci regioni italiane, principalmente nel Centro-Sud. L'avviso riguarda nove regioni, con condizioni meteo avverse previste su ampie aree del paese. Si raccomanda di prestare attenzione alle previsioni e alle eventuali indicazioni di sicurezza.

La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per la giornata di venerdì 27 marzo, a causa di una persistente area depressionaria sull’Adriatico che sta portando venti di burrasca, precipitazioni e nevicate su numerose regioni del Centro-Sud Italia. L’allerta, di livello giallo, riguarda in particolare Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Sicilia e l’intero territorio di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Puglia. L’avviso è stato emesso per prevenire possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, in seguito alle condizioni meteorologiche avverse attese nelle prossime ore. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha diffuso l’allerta meteo per la giornata di domani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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