Raffiche di vento mareggiate pioggia e neve | ciclone artico sulle Marche Allerta arancione i Comuni | Vietati parchi cimiteri e impianti sportivi

Le Marche si trovano di fronte a condizioni meteorologiche estreme con raffiche di vento intenso, mareggiate lungo la costa, abbondanti piogge e neve a quote di circa 500 metri. Un ciclone artico sta interessando la regione, portando allerta arancione e restrizioni che vietano l’accesso a parchi, cimiteri e impianti sportivi. Le autorità hanno avviato misure di sicurezza per i prossimi giorni, a partire da giovedì 26.

Vento fortissimo, mareggiate lungo tutta la costa, piogge abbondanti e neve anche a 500 metri. Le Marche si preparano a giorni complicati a partire da domani, giovedì 26 marzo, per l'effetto di un vortice depressionario sull’Alto Adriatico. Un ciclone artico per cui la Protezione Civile Regionale ha lanciato l’allerta meteo per il maltempo, il vento e le mareggiate. Ordinanze dei Comuni, aperti i Coc I Comuni si stanno attivando per aprire i Coc già nella serata di oggi e alcuni sindaci stanno firmando ordinanze di chiusura di parchi, cimiteri e impianti sportivi raccomandando di fare attenzione in prossimità della costa e dei lungomari, uscendo solo se necessario. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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