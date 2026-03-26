Allarme Unione Consumatori Italiani | il compra ora paga dopo spinge il sovraindebitamento

L'Unione Consumatori Italiani ha segnalato un aumento del sovraindebitamento tra le famiglie a causa delle offerte di acquisto con pagamento differito, note come “compra ora paga dopo”. Questa modalità, diffusa tramite app fintech e conosciuta come “Buy Now Pay Later” (BNPL), sta crescendo nel mercato italiano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il “Buy Now Pay Later” (BNPL), sempre più diffuso attraverso app fintech, rappresenta un rischio crescente per la stabilità finanziaria delle famiglie italiane. A lanciare l’allarme è l’Unione Consumatori Italiani, sulla base dei dati dell’ultimo bollettino di Bankitalia. Oggi circa il 30% delle famiglie utilizza questi strumenti, per un valore complessivo di quasi 7 miliardi di euro e una crescita del 48% tra il 2024 e il 2025. «Le nuove tecnologie digitali hanno contribuito a radicare cattive abitudini che i consumatori devono imparare a correggere: la possibilità di ottenere credito in pochi secondi tramite app, senza passare dal sistema bancario tradizionale, rischia di alimentare un utilizzo poco consapevole di questi strumenti», ha dichiarato l’Avv. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Allarme Unione Consumatori Italiani: il “compra ora paga dopo” spinge il sovraindebitamento Articoli correlati Golfo, Unione Consumatori: garantire assistenza uniforme ai turisti italiani bloccati«In una situazione straordinaria come quella che si sta vivendo nel Golfo Persico è fondamentale assicurare a tutti i cittadini italiani lo stesso... Leggi anche: È tempo di saldi, ma occhio alle truffe negli acquisti online: ecco una guida pratica per riconoscerle dalle promozioni fasulle al “compra ora e paga dopo” Una selezione di notizie su Allarme Unione Consumatori Temi più discussi: Allarme Unione Consumatori Italiani: il compra ora paga dopo spinge il sovraindebitamento; Carburanti, allarme associazioni: taglio accise anche meno metà del dovuto; Caro carburante fuori controllo: in Abruzzo i prezzi più alti; Caro carburante fuori controllo: Abruzzo maglia nera. L’allarme dell’associazione Dalla Parte del Consumatore. Allarme Consumatori, con dazi rincari pasta anche in ItaliaAllarme pasta: il possibile arrivo dei dazi per l'esportazioni verso gli Usa rischia di trasformarsi in rincari anche nel nostro Paese, perché i produttori punterebbero a recuperare parte dei guadagni ... ansa.it L'allarme dei Consumatori: prezzi su del 20%. Confesercenti: Nessun rincaroIn attesa che i banchi si riempiano, i portafogli si svuotano. Continua la corsa al rialzo del materiale scolastico. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori gli aumenti nell’ultimo quadriennio sono ... rainews.it ROMA | Allarme Unione Consumatori Italiani: il “compra ora paga dopo” spinge il sovraindebitamento - facebook.com facebook