È tempo di saldi ma occhio alle truffe negli acquisti online | ecco una guida pratica per riconoscerle dalle promozioni fasulle al compra ora e paga dopo

Con l’arrivo dei saldi, è importante prestare attenzione alle possibili truffe negli acquisti online. Confconsumatori mette in guardia da offerte ingannevoli e pratiche come il “compra ora e paga dopo”. In questa guida, troverai consigli utili per riconoscere le promozioni vere da quelle fraudolente, proteggendo così i tuoi acquisti e i tuoi dati personali.

“Attenti alle truffe sui saldi, soprattutto negli acquisti online”. A suonare il campanello d’allarme è Confconsumatori: dalle promozioni online al “Buy now pay later”, i rischi nel corso di quest’ultimi anni sono aumentati. Accanto a sconti “fasulli” o “falsati” hanno preso piede nuove modalità di vendita legate al commercio digitale, praticato ormai non solo dai più giovani. L’associazione mette in guardia, in primis, dalla formula “acquista ora, paga dopo”: si tratta di una forma di finanziamento a breve termine, di importo contenuto e spesso concessa in modo quasi istantaneo, che consente di suddividere il pagamento in rate apparentemente senza interessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È tempo di saldi, ma occhio alle truffe negli acquisti online: ecco una guida pratica per riconoscerle dalle promozioni fasulle al “compra ora e paga dopo” Leggi anche: Black Friday, un terzo compra solo online. Ma attenti alle truffe Leggi anche: Truffe telefoniche e online in Emilia Romagna: dalle chat su WhatsApp ai vocali "deepfake", come riconoscerle Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Saldi, occhio alle truffe online: ecco come non finire in trappola - I saldi invernali sono cominciati e sempre più persone, oltre a recarsi nei negozi, decideranno di acquistare online, attirati dai prezzi accattivanti e dalla merce più difficile da trovare ... ilgiornale.it È già tempo di saldi. Si parte sabato 4 gennaio. Ma occhio agli affari facili - È già tempo di saldi: In Toscana si parte sabato 4 gennaio con gli sconti invernali che resteranno in negozio fino al 1 marzo. lanazione.it Da sabato si parte con i saldi, ma occhio alle truffe: come riconoscerle (ed evitarle) - Ci siamo, a partire dal prossimo sabato 6 luglio avranno inizio i tanto attesi saldi stagionali, con la possibilità di trovare molte buone occasioni. ilgiornale.it Tempo di S A L D I Rinnova il tuo look e risparmia subito! Inizia il nuovo anno con stile. *Ti aspettiamo!* O ordina Comodamente online direttamente su whatsapp al 3792268793 #Promo #RinnovaIlTuoLook #saldi #2026 #sandrinicalzature #lovere #pis - facebook.com facebook Archiviati i regali di Natale è già tempo di saldi: la stagione di sconti invernali prenderà ufficialmente il via oggi in Valle d'Aosta e domani nelle altre regioni. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.