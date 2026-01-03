È tempo di saldi ma occhio alle truffe negli acquisti online | ecco una guida pratica per riconoscerle dalle promozioni fasulle al compra ora e paga dopo

Con l’arrivo dei saldi, è importante prestare attenzione alle possibili truffe negli acquisti online. Confconsumatori mette in guardia da offerte ingannevoli e pratiche come il “compra ora e paga dopo”. In questa guida, troverai consigli utili per riconoscere le promozioni vere da quelle fraudolente, proteggendo così i tuoi acquisti e i tuoi dati personali.

“Attenti alle truffe sui saldi, soprattutto negli acquisti online”. A suonare il campanello d’allarme è Confconsumatori: dalle promozioni online al “Buy now pay later”, i rischi nel corso di quest’ultimi anni sono aumentati. Accanto a sconti “fasulli” o “falsati” hanno preso piede nuove modalità di vendita legate al commercio digitale, praticato ormai non solo dai più giovani. L’associazione mette in guardia, in primis, dalla formula “acquista ora, paga dopo”: si tratta di una forma di finanziamento a breve termine, di importo contenuto e spesso concessa in modo quasi istantaneo, che consente di suddividere il pagamento in rate apparentemente senza interessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

