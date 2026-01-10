Neres non sarà disponibile per la partita di domani sera contro l’Inter, a causa di un infortunio. La sua assenza rappresenta un’attenuante importante in vista del prossimo big match contro la Juventus. Restano da valutare le tempistiche di recupero e le possibili alternative in rosa per la sfida cruciale di San Siro.

Infortunio Neres, il fantasista brasiliano salta la super sfida di San Siro in programma domani sera. Ecco cosa filtra in vista del big match con la Juventus. La Juve osserva con estremo interesse quanto accade in casa delle dirette rivali per lo scudetto, in attesa di scendere in campo per il proprio impegno di campionato. Brutte notizie arrivano per Antonio Conte in vista del delicatissimo posticipo di domenica sera a San Siro. Secondo quanto riferito puntualmente da Sky Sport, l’attacco partenopeo perde un pezzo da novanta: David Neres non ha recuperato dal trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nella precedente trasferta contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Neres, il brasiliano salta la sfida con l’Inter di domani sera: cosa filtra in vista del big match con la Juventus

Leggi anche: Infortunio Neres, ecco cosa filtra in vista del match con l’Inter

Leggi anche: Inter Napoli, infortunio Neres: si va verso il forfait? I nuovi aggiornamenti sulle condizioni del brasiliano vanno verso questa direzione in vista del big match

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Napoli, infortunio Neres: il brasiliano spera nell'Inter; Infortunio Neres, l'esito degli esami alla caviglia: quando torna a disposizione di Conte e quante partite del Napoli salta; David Neres fuori per infortunio, il Napoli: Problema alla caviglia da valutare; Indisponibili e squalificati per la 20^ giornata di Serie A.

Neres salta Inter-Napoli, non sarà neanche in panchina: il brasiliano è ancora infortunato - Neres non sarà neanche in panchina contro l'Inter a San Siro: l'attaccante del Napoli non è riuscito a recuperare dall'infortunio alla caviglia subito ... fanpage.it