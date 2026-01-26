Si aprono reparti ma manca personale allarme Nursind al Policlinico

Il Policlinico di Messina ha aperto nuovi reparti, spostando personale tra le unità esistenti. La richiesta del Nursind evidenzia come questa situazione possa compromettere la qualità dell’assistenza ai pazienti, sottolineando la necessità di risposte adeguate per garantire un servizio efficiente e sicuro. La questione riguarda l’equilibrio tra ampliamenti strutturali e mantenimento di un personale sufficiente.

Il sindacato denuncia carenze critiche di infermieri e sovraccarico negli altri reparti. La situazione minaccia la qualità dell’assistenza e mette sotto pressione operatori e strutture Tra le strutture coinvolte c’è Ortopedia, dove l’ampliamento dei posti letto potrebbe avvenire facendo ricorso a straordinari e spostamenti di personale da reparti già in grave carenza, come Chirurgia plastica, Medicina, Terapia intensiva neonatale, Stroke, Ostetricia e Rianimazione. Situazione simile si registra in Otorinolaringoiatria. “Si aprono e si ampliano reparti senza un corrispondente adeguamento degli organici – spiega Ivan Alonge, segretario provinciale Nursind – mentre la carenza strutturale di personale resta irrisolta.🔗 Leggi su Messinatoday.it

