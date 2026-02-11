Tregua medici-Regione Ma resta lo scontro sui 31 milioni da rendere

Questa mattina si è aperto un nuovo capitolo nella lunga disputa tra i medici di base e la Regione. Dopo settimane di tensione e proteste, le parti hanno raggiunto un accordo temporaneo, ma il problema dei 31 milioni ancora non si risolve. La Regione ha chiesto ai medici di restituire quei soldi, lasciando aperta una questione che potrebbe riaccendersi da un momento all’altro. La situazione resta calda e nessuno si aspetta una soluzione definitiva a breve.

Lo stato di agitazione dei medici di base dura da circa un mese, cioè da quando la Regione, proprio l'ultimo giorno dell'anno, li ha messi in mora chiedendo indietro 31 milioni di euro che sarebbero stati versati dal 2016 nonostante nuove norme avrebbero dovuto implicare la sospensione dell'erogazione. Ma ieri, finalmente, dopo la minaccia dei professionisti di scendere in piazza o addirittura di scioperare se non fossero state ascoltate le loro ragioni, è stato avviato il confronto tra la Regione Puglia e le nove sigle sindacali. Così, ieri mattina, i nove sindacati dei medici - Fimmg, Snami, Smi, Fismu, Fimp, Cipe, Simpef, Sumai e Cisl Medici - hanno incontrato l'assessore alla Sanità Donato Pentassuglia avviando una fase di condivisione che, a parere dei medici, fino a questo momento era mancata.

