Nella provincia di Salerno si registra un aumento dei casi di epatite A, una malattia infettiva acuta del fegato causata dal virus HAV. In risposta a questa situazione, gli ambulatori vaccinali dell'azienda sanitaria locale hanno ampliato le loro aperture per offrire maggiori opportunità di vaccinazione alla popolazione. La malattia si trasmette principalmente attraverso via oro-fecale.

In aumento, come è noto, i casi di epatite A nel nostro territorio. Si tratta di una malattia infettiva acuta del fegato causata dal virus HAV, trasmesso prevalentemente per via oro-fecale. Il contagio avviene principalmente attraverso l’ingestione di acqua o alimenti contaminati (soprattutto frutti di mare crudi o poco cotti e fruttaverdura non ben lavata) oppure mediante contatto diretto con persone infette, soprattutto in contesti caratterizzati da condizioni igieniche non adeguate. Tra gli alimenti maggiormente implicati figurano i molluschi bivalvi consumati crudi o poco cotti, che possono accumulare il virus se provenienti da acque contaminate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Allarme Epatite A nel salernitano: incrementate le aperture degli ambulatori vaccinali dell'Asl

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