Allarme Epatite A nel salernitano | incrementate le aperture degli ambulatori vaccinali dell' Asl
Nella provincia di Salerno si registra un aumento dei casi di epatite A, una malattia infettiva acuta del fegato causata dal virus HAV. In risposta a questa situazione, gli ambulatori vaccinali dell'azienda sanitaria locale hanno ampliato le loro aperture per offrire maggiori opportunità di vaccinazione alla popolazione. La malattia si trasmette principalmente attraverso via oro-fecale.
In aumento, come è noto, i casi di epatite A nel nostro territorio. Si tratta di una malattia infettiva acuta del fegato causata dal virus HAV, trasmesso prevalentemente per via oro-fecale. Il contagio avviene principalmente attraverso l’ingestione di acqua o alimenti contaminati (soprattutto frutti di mare crudi o poco cotti e fruttaverdura non ben lavata) oppure mediante contatto diretto con persone infette, soprattutto in contesti caratterizzati da condizioni igieniche non adeguate. Tra gli alimenti maggiormente implicati figurano i molluschi bivalvi consumati crudi o poco cotti, che possono accumulare il virus se provenienti da acque contaminate. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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