Sedute vaccinali e pratiche medico-legali del Forlivese | ecco il calendario 2026 degli ambulatori territoriali

L’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna ha comunicato il calendario delle aperture degli ambulatori territoriali nel Forlivese per il 2026. Le strutture saranno aperte per sedute vaccinali e per il rilascio di certificazioni medico-legali. Le date e i orari delle aperture sono stati resi noti e riguardano diverse località della provincia.

Per effettuare le vaccinazioni o richiedere le certificazioni è necessario prenotare tramite Cup, CupWeb oppure contattando il CupTel al numero verde 800 002255 L'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl Romagna annuncia le prossime aperture degli ambulatori periferici dedicati alle sedute vaccinali e al rilascio di alcune certificazioni medico-legali. A Predappio, saranno attivi alla Casa della Comunità di via Trieste 4 nelle mattinate di venerdì 19 giugno e venerdì 23 ottobre, dalle 8.30 alle 13. A Santa Sofia, le attività si svolgeranno all'Ospedale "Nefetti" di via Renato Valbonesi 1 nelle giornate di giovedì 21 maggio e giovedì 17 settembre, con orario dalle 9 alle 13.