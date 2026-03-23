A Napoli – e più in generale in tutta la Campania – cresce la preoccupazione per l’aumento dei casi di epatite A, che al 18 marzo hanno raggiunto quota 133. Le autorità sanitarie parlano di "un incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell’informazione ai cittadini". Un clima di allerta che, inevitabilmente, sta avendo ripercussioni anche sul settore ittico., Nelle pescherie del capoluogo partenopeo, infatti, si registra un vero e proprio crollo delle vendite dei frutti di mare. A confermarlo è il proprietario di uno dei punti vendita più forniti della città, intervenuto in diretta a "Mattino Cinque": "Questo weekend abbiamo avuto un calo di circa l’80%". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Allarme epatite A a Napoli, la vendita di frutti di mare crolla: "Questo weekend 80% di vendite in meno"

Articoli correlati

Epatite A a Napoli, scatta l’ordinanza che vieta la vendita di frutti di mareIl Comune di Napoli ha pubblicato delle misure urgenti per il contenimento dell’epatite A.

Napoli, allarme Epatite A: Manfredi firma ordinanza urgente. Stop ai frutti di mare crudiScatta l’allarme sanitario nel capoluogo partenopeo per il forte incremento dei casi di Epatite A.

Tutto quello che riguarda Allarme epatite

Temi più discussi: Allarme epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno: Barelle in pronto soccorso; Allarme Epatite A in Campania, aumentano i casi. La Regione: Intensificati i controlli sui molluschi bivalvi. Ecco i sintomi e le regole per evitare il contagio; Epatite A a Napoli: 60 ricoveri al Cotugno. Un piano regionale per fronteggiare l'emergenza; Napoli, al Cotugno 51 ricoveri per epatite A: scatta l’allarme sui frutti di mare.

Allarme epatite A in Campania: 133 casi. E a Napoli il sindaco vieta i frutti di mare crudi nei localiA Napoli e in Campania i numeri dell’epatite A tornano a preoccupare. Sono 133 i casi registrati dall’inizio dell’anno su tutto il territorio regionale, con una concentrazione significativa nel capolu ... giustizianews24.it

Napoli nella morsa dell’Epatite A. Sotto accusa i frutti di mareLe autorità sanitarie tranquillizzano la popolazione negando un'epidemia. Ma i casi salgono e rievocano l'incubo del colera del 1973. Vietata la vendita di prodotti ittici nel locali pubblici. news.fidelityhouse.eu

Mattino 5. . Allarme epatite a Napoli, la vendita di frutti di mare crolla. In diretta parla una delle pescherie più fornite della città "80% di vendite in meno questo weekend" #Mattino5 facebook

Allarme Epatite A anche a Ischia x.com