Un nuovo caso di epatite A ha portato all'ispezione di alcuni prodotti alimentari nella provincia di Latina. Le autorità hanno sequestrato frutta e verdura provenienti da zone considerate a rischio e hanno avviato verifiche sulle aziende coinvolte. La notizia ha suscitato reazioni tra i commercianti locali, che contestano le misure adottate e chiedono chiarimenti sulle procedure di controllo.

L’emergenza epatite A si estende oltre i confini della provincia di Napoli e raggiunge il Lazio. Negli ultimi giorni la provincia di Latina ha registrato un incremento significativo dei casi con 24 segnalazioni accertate distribuite tra le città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola e Terracina. Al momento i pazienti ricoverati sono 6, tutti in condizioni stabili e non in pericolo di vita, ospitati in reparti ordinari. Di fronte a questa situazione, l’Asl di Latina ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica. Sono... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Epatite A, allarme anche a Latina, commercianti in rivolta: cosa succede a frutta e verdure sequestrate

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