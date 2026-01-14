Il sentiero di Iside alla Passerini Landi la presentazione del libro dell’egittologo Giacomo Cavillier

Da ilpiacenza.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 16 gennaio alle ore 17, presso il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del libro

Venerdì 16 gennaio, alle ore 17, il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi ospiterà la presentazione del volume Il sentiero di Iside, alla presenza dell’autore, il prof. Giacomo Cavillier, egittologo.Il libro - nato dall’esperienza dell’insegnamento universitario - offre un quadro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: "Diario costante dei giorni", alla Passerini Landi la presentazione del libro di Luca Isidori

Leggi anche: "A ogni pancia la sua dieta", Samanta Mazzocchi presenta il suo libro alla Passerini Landi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

"Il sentiero di Iside": all'Antiquarium Turritano si parla di nuovi culti religiosi - , assimilato molte volte con alcune divinità locali, quali Cibele, Demetra e Cerere. unionesarda.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.