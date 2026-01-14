Il sentiero di Iside alla Passerini Landi la presentazione del libro dell’egittologo Giacomo Cavillier
Venerdì 16 gennaio alle ore 17, presso il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del libro
Venerdì 16 gennaio, alle ore 17, il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi ospiterà la presentazione del volume Il sentiero di Iside, alla presenza dell’autore, il prof. Giacomo Cavillier, egittologo.Il libro - nato dall’esperienza dell’insegnamento universitario - offre un quadro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
