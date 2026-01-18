Yifan Wu il giovane pianista cinese vincitore del Premio Internazionale Busoni nel 2025

Yifan Wu, giovane pianista cinese, si è aggiudicato il Premio Internazionale Busoni 2025. Con una tecnica raffinata e interpretazioni sensibili, si distingue come uno dei talenti emergenti nel panorama musicale internazionale. La vittoria a questo prestigioso concorso testimonia il suo impegno e la crescita artistica, aprendo nuove prospettive per il suo futuro nel mondo del pianoforte.

ROMA – Il giovane talento cinese Yifan Wu è il vincitore dell’edizione 2025 del Concorso Pianistico Internazionale “F. Busoni”. Nato l’11 novembre 2005, ha frequentato Conservatorio di Musica di Shanghai con Ting Zhou ed è stato selezionato come giovane borsista dalla “Lang Lang International Music Foundation” per il biennio 2024-26. Prima del trionfo al Busoni (2025), ha vinto il Singapore International Piano Competition, il primo premio al “Rachmaninov International Youth Piano Competition”, al “Gustav Mahler Prize Piano Competition” (2024), il secondo premio al “Cliburn International Junior Piano Competition” (2023) e un premio agli International “BraVo Music Awards” (2024). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Yifan Wu, il giovane pianista cinese vincitore del Premio Internazionale Busoni nel 2025 Leggi anche: All'Accademia Ricci di Udine il brillante pianista cinese Yifan Wu Mostra di Martin Sommer, vincitore del premio giovane emergente Trieste Contemporanea 2025

COMUNICATO - SABATO 17 GENNAIO ALL'AUDITORIUM EX GIL IL RECITAL PIANISTICO DEL GIOVANE PRODIGIO YIFAN WU L'Associazione Amici della Musica di Campobasso, sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis, prosegue la stagione

