Premio Autori 2025 lunedì 19 gennaio alla Casa del Cinema

Il Premio Autori 2025 sarà consegnato lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso la Sala Bistrot della Casa del Cinema, a Roma. La manifestazione, organizzata dalla federazione AUT-AUTORI, riconosce ogni anno un’opera cinematografica o audiovisiva ispirata alla drammaturgia italiana contemporanea. L’evento rappresenta un momento di valorizzazione del talento e delle opere che contribuiscono alla crescita della cultura cinematografica nazionale.

PREMIO AUTORI 2025     Lunedì, 19 gennaio 2026, ore 18.00 presso la Sala Bistrot della Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 Ogni anno la federazione  AUT-AUTORI  conferisce il  PREMIO AUTORI  ad un’opera cinematografica eo audiovisiva, tratta da un testo di drammaturgia italiana contemporanea o ad esso ispirata. Questa terza edizione vuole essere un’edizione speciale dedicata ad  Angelo Longoni,  recentemente scomparso. Un autore che è riuscito a coniugare in sé l’essenza della scrittura, spaziando dalla Drammaturgia, alla Cinematografia, alla Letteratura. E’ stato infatti drammaturgo, regista, sceneggiatore, scrittore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

