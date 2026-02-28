myriam sylla torna a macinare punti pesanti in turchia stop per alessia orro guidetti vince la regular season

Nella 24ª giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato di pallavolo femminile in Turchia, Myriam Sylla ha segnato punti importanti per la sua squadra, mentre Alessia Orro ha dovuto interrompere la sua presenza in campo. Nel frattempo, Guidetti si è aggiudicato la vittoria nella regular season. La competizione si avvia verso le ultime fasi, con partite decisive in arrivo.

La stagione regolar della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è giunta alla 24ma e terzultima giornata. Myriam Sylla ha offerto una prestazione di notevole respiro tecnico, mettendo a segno 17 punti (5 muri, 36% in attacco, 41% in ricezione) e contribuendo alla vittoria del Galatasaray Istanbul sul campo del Besiktas in un derby sempre molto sentito per le due polisportive, che in questa occasione si è deciso al tie-break. Tra le fila della compagine giallorossa, che ha prevalso per 3-2 (25-15; 22-25; 25-22; 23-25; 15-8) si sono distinte anche Ilkin Aydin (20 punti) e Kaja Grobelna (19), contro il sestetto di Margarita Kurilo (20) e Anna Adelusi (26). 🔗 Leggi su Oasport.it

