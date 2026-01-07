Calcio giovanile | battuta nel derby la Carrarese Giovani Cadono gli Juniores pareggiano gli Allievi San Marco Giovanissimi regionali al 4° posto

Le squadre giovanili della San Marco Avenza hanno raggiunto il giro di boa della stagione, confermando il loro impegno nel mantenimento delle categorie regionali. La Carrarese Giovani ha vinto il derby, mentre gli Juniores sono caduti, e gli Allievi hanno pareggiato. I Giovanissimi regionali si posizionano al 4° posto, evidenziando un andamento equilibrato e stabile in un contesto competitivo.

Arrivate a metà del guado le formazioni giovanili della San Marco Avenza, unica società apuana a potersi fregiare della partecipazione a tutte le rassegne regionali, sono perfettamente in linea con l'obiettivo del mantenimento della categoria. E' stato un avvio di 2026 da dimenticare per la Juniores che a Calenzano è uscita severamente battuta (0-5) dalla seconda in classifica. Un risultato troppo severo. Partiti in grande emergenza con soli 16 giocatori e tante assenze, gli avenzini hanno tenuto il campo. I padroni di casa hanno sfruttato due episodi favorevoli portandosi subito sul 2-0. Gli apuani hanno fatto la partita fino a metà della ripresa creando occasioni ma venendo puniti in contropiede nel loro momento migliore.

