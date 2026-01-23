Un viterbese tra gli allievi di Antonio Tajani | così il partito dei Berlusconi prepara i giovani di Forza Italia

Tra le fila di Forza Italia, un giovane viterbese si distingue come allievo di Antonio Tajani, simbolo di una nuova fase del partito. Nonostante le sfide e i dubbi sul futuro, il partito di Berlusconi continua a formare nuove generazioni, mantenendo vive le sue radici e la sua presenza politica, anche senza la figura storica di Silvio Berlusconi.

Diciamo la verità: in pochi credevano alla possibilità che Forza Italia sopravvivesse a Silvio Berlusconi. Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri, ha capito che tornare alle posizioni liberali e moderate delle origini sarebbe stata la strada migliore per distinguersi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Tutti gli allievi di Antonio Tajani: così il partito dei Berlusconi prepara i giovani di Forza ItaliaIl futuro di Forza Italia si definisce anche attraverso il coinvolgimento dei giovani, come evidenziato dal percorso di formazione promosso dal partito di Antonio Tajani.

Forza Italia, incontro a Milano tra Marina Berlusconi e Antonio TajaniA Milano, Marina Berlusconi e Antonio Tajani si sono incontrati, un gesto che racchiude in sé più di quanto sembri, riflettendo i delicati equilibri e le prospettive di Forza Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Case, la Tuscia conquista gli stranieri: crescita record grazie a borghi, qualità della vita e prezzi; Un Rieti poco concreto cede nel finale alla Viterbese: al Rocchi finisce 2-0 la prosecuzione del derby; Furti da migliaia di euro tra Viterbo e provincia, ladri in azione a tempo record; Accordo di programma tra Regione, Rieti e Viterbo per l’interconnessione idrica Peschiera-Sabina-Tuscia.

Calcio – Viterbese, un punto in trasferta: 1-1 contro i Monti PrenestiniROMA - Si chiude in parità la sfida tra Monti Prenestini e Viterbese, con le due squadre che si dividono la posta al termine di una gara combattuta e ricca di ... etrurianews.it

Un Rieti poco concreto cede nel finale alla Viterbese: al Rocchi finisce 2-0 la prosecuzione del derbyRIETI – Dopo diciassette giorni si chiude il derby tra Viterbese e Rieti, una gara decisamente particolare che termina sul 2-0 per i ... msn.com

Questura di Piacenza. . Giuramento 231° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato facebook