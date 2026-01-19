Djokovic si è accorto del servizio copiato da Alcaraz | Gli ho mandato un messaggio dobbiamo parlare

Novak Djokovic ha recentemente osservato somiglianze tra il suo servizio e quello di Carlos Alcaraz. In un’intervista, il tennista serbo ha riferito di aver contattato lo spagnolo, affermando di voler discutere la questione. Questa situazione ha attirato l’attenzione nel mondo del tennis, sollevando domande sulla creatività e l’originalità nei colpi di gioco. La vicenda evidenzia l’importanza di rispetto e trasparenza tra i professionisti del settore.

