Moutet distrutto da Alcaraz agli Australian Open | Ho mandato un messaggio ai miei genitori

Durante gli Australian Open, Moutet ha affrontato Alcaraz, il numero uno al mondo, in un match difficile. Dopo la partita, il tennista francese ha condiviso di aver inviato un messaggio ai propri genitori, riflettendo sull’esperienza più che sul risultato. Nonostante la sconfitta, ha espresso gratitudine per aver avuto l’opportunità di confrontarsi con uno dei migliori giocatori del circuito.

Il tennista francese è uscito letteralmente devastato dall'incontro con il numero uno al mondo. "Non direi che è stata una bella esperienza perché ho perso, ma sono contento di averla vissuta".🔗 Leggi su Fanpage.it

Djokovic si è accorto del servizio copiato da Alcaraz: “Gli ho mandato un messaggio, dobbiamo parlare”Novak Djokovic ha recentemente osservato somiglianze tra il suo servizio e quello di Carlos Alcaraz.

Alcaraz-Moutet agli Australian Open 2026: risultato, punteggio e prossimo avversarioIl 23 gennaio 2026, agli Australian Open di Melbourne, Carlos Alcaraz ha affrontato Corentin Moutet nel terzo turno.

