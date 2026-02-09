Sottopasso chiuso e disagi alla viabilità | Civica Anselmo chiede lumi al Comune

Da ferraratoday.it 9 feb 2026

Da qualche giorno, il sottopasso di Torre Fossa resta chiuso al traffico. La decisione ha causato disagi alla viabilità nell’area di via Fabbri, via Bassa e via Chiesa, dove ora si circola solo se si è residenti. La Civica Anselmo ha chiesto spiegazioni al Comune, che deve spiegare le ragioni di questa chiusura improvvisa. La situazione crea problemi a chi deve spostarsi e si aspetta una soluzione rapida.

A causa di una problematica al sottopasso di Torre Fossa, nei giorni scorsi è stata interrotta la circolazione nell'abitato della zona, all'incrocio tra via Fabbri, via Bassa e via Chiesa, con circolazione ammessa ai soli residenti del tratto di strada interessato.

