Sottopasso chiuso e disagi alla viabilità | Civica Anselmo chiede lumi al Comune

Da qualche giorno, il sottopasso di Torre Fossa resta chiuso al traffico. La decisione ha causato disagi alla viabilità nell’area di via Fabbri, via Bassa e via Chiesa, dove ora si circola solo se si è residenti. La Civica Anselmo ha chiesto spiegazioni al Comune, che deve spiegare le ragioni di questa chiusura improvvisa. La situazione crea problemi a chi deve spostarsi e si aspetta una soluzione rapida.

A causa di una problematica al sottopasso di Torre Fossa, nei giorni scorsi è stata interrotta la circolazione nell'abitato della zona, all'incrocio tra via Fabbri, via Bassa e via Chiesa, con circolazione ammessa ai soli residenti del tratto di strada interessato.

