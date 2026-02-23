Alberi abbattuti senza spiegazione in piazza Carlo Gentile Wwf Foggia | Chiarimenti urgenti e trasparenza

Il Wwf Foggia denuncia l’abbattimento di dieci alberi, tra cui Ginkgo biloba, in Piazza Carlo Gentile senza motivazioni chiare. La decisione ha sorpreso residenti e ambientalisti, che chiedono spiegazioni immediate. La rimozione degli alberi ha lasciato uno spazio vuoto nel cuore della piazza, creando preoccupazione tra chi si impegna per la tutela del verde cittadino. Le autorità devono fornire chiarimenti su questa operazione improvvisa.

Dieci alberi, tra cui esemplari di Ginkgo biloba sono stati abbattuti negli scorsi giorni, in Piazza Carlo Gentile a Foggia. Un intervento che ha portato diversi cittadini ad appellarsi al Wwf Foggia, per la perdita di alberature di particolare pregio ornamentale e ambientale. “L’intervento ha suscitato forte preoccupazione e sconcerto nella comunità locale, non solo per l’entità degli abbattimenti, ma soprattutto per le modalità con cui i lavori sono stati avviati”, spiegano gli ambientalisti in una nota. “Al momento, infatti, non risultano presenti cartelli informativi di cantiere che spieghino ai cittadini le motivazioni degli interventi, il progetto previsto, né eventuali opere di compensazione ambientale previste per legge. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Tarlo asiatico, abbattuti 40 alberiA Servigliano, nelle Marche, è iniziata la fase di abbattimento degli alberi infetti dal tarlo asiatico, Anoplophora glabripennis.

Alberi abbattuti. Braccio di ferro fra agronomiI tre ippocastani che si trovavano sul lungolago di Bellano sono stati abbattuti, provocando un acceso scontro tra gli agronomi.

Civitavecchia – Alberi abbattuti senza permessi al parco Uliveto, il Comune pronto ad agireA denunciarlo è l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini Civitavecchia – Taglio di alberi senza il via libera del Comune al parco Uliveto. A denunciarl ... etrurianews.it

Alberi abbattuti a Vibo, Italia Nostra contro il Comune: «In tre mesi ne hanno tagliati 34 con la scusa del maltempo»Il presidente dell’associazione Alessandro Caruso Frezza protesta per le procedure adottate che non avrebbero rispettato la disciplina in vigore: «Gli abbattimenti per mera prudenza non sono consent ... ilvibonese.it

