Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Nusa è considerato un possibile sostituto di Leao nel calciomercato del Milan. Si parla di dettagli come il costo, i numeri legati al giocatore, la scadenza del contratto e lo stipendio. La società rossonera valuta la sua candidatura in vista di eventuali cessioni dell’attaccante portoghese.

Dopo la nostra anticipazione sul futuro di Leao, questa mattina sono arrivate conferme su conferme: il portoghese potrebbe lasciare il Milan in estate nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta di calciomercato molto importante. 'La Gazzetta dello Sport' è andata più nel dettaglio parlando di un prezzo che potrebbe aggirarsi sugli 80 milioni di euro. E in caso di cessione del portoghese potrebbe arrivare a Milanello Antonio Nusa, esterno sinistro classe 2005 in forza al Lipsia. 27 partite in stagione con la maglia del club tedesco con 3 gol e 3 assist. Ma quale è lo stipendio attuale di Nusa? Al momento percepisce 800 mila euro netti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nusa profilo perfetto per ‘RedBird’: costo, numeri, scadenza e stipendio

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