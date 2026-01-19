Investita e ricoverata in prognosi riservata L' anziana al volante non si accorge di nulla e scappa

Una donna di 53 anni è stata investita e si trova attualmente in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto quando l'anziana conducente, una pensionata di 78 anni, non si è accorta di nulla e si è allontanata dal luogo dell'incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto e individuare la responsabile.

È ricoverata in gravi condizioni una donna di 53 anni investita da una pensionata di 78 anni, poi fuggita dopo l'incidente. Il sinistro si è consumato nella serata del 16 gennaio scorso, in via Frascati nel comune di Rocca di Papa. Sul posto i medici del 118 che hanno portato la 53enne in ospedale, al policlinico di Tor Vergata. La vittima è stata ricoverata ed è in prognosi riservata. A indagare sull'incidente sono stati carabinieri della stazione di Rocca di Papa che, dopo aver acquisito delle telecamere di zona, il giorno dopo sono risaliti a una Opel Corsa, prima, e alla conducente del mezzo poi.🔗 Leggi su Romatoday.it

Donna investita mentre attraversa la strada: è in prognosi riservata

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada in via Cavone a Piano di Sorrento. L’incidente è avvenuto ieri sera, richiedendo l’intervento dei carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Sorrento. La donna si trova attualmente in prognosi riservata.

