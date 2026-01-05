Enoturismo in Irpinia al via il corso promosso dal Consorzio Tutela Vini

Il 5 gennaio 2026 prende avvio il corso “L’enoturismo e i Tour Operator per l’Irpinia”, promosso dal Consorzio Tutela Vini d’Irpinia. L’iniziativa, gratuita e rivolta a produttori e imbottigliatori della provincia di Avellino, mira a rafforzare le competenze nel settore dell’enoturismo, promuovendo la valorizzazione delle eccellenze vinicole locali e favorendo lo sviluppo sostenibile del turismo enogastronomico in Irpinia.

