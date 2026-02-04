Emergenza all’istituto nautico di Porto Torres evacuata la scuola

Questa mattina all’istituto nautico di Porto Torres è scoppiato il caos. Alle undici e quarantasette, studenti e insegnanti sono stati evacuati in fretta, dopo che si è diffusa la voce di un problema grave. Le aule e i laboratori sono rimasti vuoti nel giro di pochi minuti, lasciando dietro di sé un’onda di paura e confusione. Attualmente, le forze dell’ordine stanno facendo le verifiche del caso.

Alle 11.47 di questa mattina, il silenzio dell’istituto nautico di Porto Torres è stato spezzato da un’onda di panico che si è diffusa in pochi minuti tra corridoi, aule e laboratori. Un allarme improvviso, lanciato da diversi studenti e docenti, ha segnalato un malessere diffuso: bruciore agli occhi, tosse insistente, sensazione di oppressione al petto. Il clima di tensione si è rapidamente trasformato in un’azione coordinata di emergenza. Il distaccamento dei vigili del fuoco di Sassari, allertato dalla centrale operativa alle 12.03, ha raggiunto la scuola in meno di dieci minuti, con due mezzi e una squadra specializzata in interventi chimici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'istituto scolastico di via Margherita Hack è stato chiuso temporaneamente per due giorni a causa di un'emergenza topi.

