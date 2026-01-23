Fontane cittadine senza acqua stanziati 430mila euro per il ripristino degli impianti

Sono stati stanziati 430 mila euro per il ripristino delle fontane cittadine di Salerno, simboli storici e culturali dei quartieri. Attualmente inattive, queste fontane monumentali rappresentano un patrimonio importante per la città. Il progetto mira a riportarle in funzione, valorizzando l’identità urbana e il patrimonio storico locale, contribuendo a migliorare il decoro e la vivibilità delle aree pubbliche.

Le fontane monumentali di Salerno, simboli urbani spesso legati alla storia e all'identità dei quartieri, da tempo risultano inattive. Una condizione diffusa che potrebbe però cambiare nei prossimi mesi. La società che gestisce il servizio idrico cittadino, ha infatti avviato una procedura pubblica per individuare un operatore a cui affidare gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti. L'iniziativa riguarda in modo specifico le fontane artistico-monumentali presenti sul territorio comunale e comprende anche il successivo servizio di conduzione e manutenzione ordinaria.

