In arrivo a Palazzo Bonaparte la mostra HOKUSAI Il grande maestro dell’arte giapponese un ponte artistico e culturale tra l’Italia e il Sol Levante

Domani apre a Palazzo Bonaparte la mostra dedicata a Katsushika Hokusai. Per la prima volta in Italia, si potrà vedere una vasta selezione delle sue opere, che hanno rivoluzionato l’arte giapponese. La mostra sarà aperta al pubblico dal 27 marzo 2026 e promette di essere un evento da non perdere per gli appassionati di arte e cultura.

Dal 27 marzo 2026, Palazzo Bonaparte, Roma, ospiterà la prima grande mostra italiana dedicata al più importante e noto artista giapponese di ogni tempo, Katsushika Hokusai. Tutti conosciamo la Grande Onda e le sue vedute del Monte Fuji, ma la rassegna "HOKUSAI. Il grande maestro dell'arte giapponese", con le sue oltre duecento opere, ripercorrerà l'intero arco creativo del pittore e incisore originario di Tokyo. Promossa dal Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell' Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma, dell' Ambasciata del Giappone in Italia, della Regione Lazio e del Comune di Roma – Assessorato alla Cultura, la mostra, a cura di Beata Romanowicz, è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale di Cracovia, ed è prodotta e organizzata da Arthemisia.

