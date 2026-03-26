È iniziato il progetto di ricerca intitolato “404 Human not found-Osservatorio su arte, comunicazione e intelligenza artificiale” presso l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. La iniziativa è promossa dalla Scuola di nuove Tecnologie dell’Arte (Nta) e si concentra sull’interazione tra arte, tecnologia e intelligenza artificiale. La mostra e le attività correlate sono aperte al pubblico presso l’istituzione.

Il primo appuntamento, svoltosi ieri, ha visto la partecipazione di Daniela Cotimbo, curatrice indipendente, docente e media theoris 404 Human not found si configura come un dispositivo di ricerca che mette in relazione pratiche artistiche, riflessione teorica e processi comunicativi. Il primo appuntamento, svoltosi ieri, ha visto la partecipazione di Daniela Cotimbo, curatrice indipendente, docente e media theorist. L’incontro, Curare la complessità: le pratiche artistiche con l’AI, tra conflitti reali e simbolici, prende avvio dall’esperienza di Re:humanism, piattaforma curatoriale dedicata al rapporto tra arte contemporanea e intelligenza artificiale, e affronta il ruolo delle pratiche artistiche nella costruzione di una riflessione critica sulle tecnologie. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Al via "404 Human not found": arte, comunicazione e tecnologia all'Accademia delle Belle Arti

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