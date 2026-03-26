Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, al Teatro San Martino di Sesto Fiorentino, si è svolto lo spettacolo “Spie per Caso” della Compagnia Quinte Instabili. La commedia brillante è stata rappresentata in due serate, dopo essere stata portata in scena al Teatro Nuovo Sentiero davanti a circa 300 persone. La rappresentazione si è svolta presso la sede di Piazza della Chiesa 77.

Sabato 28 e domenica 29 marzo la Compagnia Quinte Instabili porta in scena al Teatro San Martino di Sesto Fiorentino (Piazza della Chiesa 77) la commedia brillante ‘Spie per Caso’, appena rappresentata al Teatro Nuovo Sentiero davanti a 300 spettatori in due serate. La regia è di Giovanni Noferi, le scene di Pietro Rampini, Marco Cinnirella è il tecnico audio e luci; sul palco Martina Bocelli, Federica Dani, Giuseppe Di Marzo, Chiara Fricelli, Andrea Gerini, Raffaele Gulli, Daniele Livi, Annamaria Nistri, Edoardo Novelli ed Elena Parrino.Nell’Europa del blocco orientale, a metà degli anni ‘70, il turista americano Edward Miller, che lì si trova in vacanza con la famiglia, compie l’imprudenza di fotografare qualcosa che non dovrebbe. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Al Teatro San Martino di Sesto Fiorentino lo spettacolo "Spie per caso"

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