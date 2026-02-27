Al Teatro Nuovo Sentiero lo spettacolo Spie per caso

Sabato 14 e domenica 15 marzo, al Teatro Nuovo Sentiero di Firenze, la compagnia Quinte Instabili presenterà la commedia brillante

Sabato 14 e domenica 15 marzo la Compagnia Quinte Instabili porta in scena al Teatro Nuovo Sentiero a Firenze (via delle Panche, 36) la commedia brillante ‘Spie per Caso’. La regia è di Giovanni Noferi, le scene di Pietro Rampini, Marco Cinnirella è il tecnico audio e luci; sul palco Martina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Al Teatro Nuovo San Michele lo spettacolo “Sottobanco”La Graticcia inizia il suo 2026 con il ritorno al Teatro Nuovo San Michele all’insegna della risata e propone al pubblico veronese, per 7 serate nel...

Gioele Dix e Valentina Cardinali al Teatro Nuovo per lo spettacolo "Andavamo a mille"Da 16 al 19 dicembre, alle ore 21, il terzo appuntamento della rassegna “Divertiamoci a Teatro”, realizzata dal Teatro Stabile di Verona – Centro di...

’La zona tranquilla’ di Caglieri. Risate, equivoci e vernacoloAl Teatro Nuovo Sentiero di Rifredi domani (ore 16,30) la compagnia Schiribizzo porta in scena la divertente commedia ‘La zona tranquilla’ di Emilio Caglieri con regia di Frida Boldri. La storia si ... lanazione.it

Nove attori e attrici insieme contro la violenza di genereNove attori e attrici di Forlì e Cesena hanno portato lo spettacolo ‘Dopo il silenzio’ al teatro Nuovo Sentiero di... Nove attori e attrici di Forlì e Cesena hanno portato lo spettacolo ‘Dopo il ... ilrestodelcarlino.it

