Vicini di casa al teatro Velluti Commedia tra inibizioni e ipocrisie

Da ilrestodelcarlino.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera al teatro Velluti di Corridonia va in scena

Appuntamento al teatro Velluti di Corridonia, domani alle 21.15, dove sul palco ci saranno Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai, protagonisti dello spettacolo " Vicini di casa " di Cesc Gay per la regia di Antonio Zavatteri. Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio. Precario, ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

vicini di casa al teatro velluti commedia tra inibizioni e ipocrisie

© Ilrestodelcarlino.it - "Vicini di casa" al teatro Velluti. Commedia tra inibizioni e ipocrisie

Approfondimenti su Corridonia Vicini Di Casa

'Vicini di casa', commedia sull’apparente equilibrio delle relazioni con Sandrelli e Alberti

‘Vicini di casa’ è una commedia che esplora le dinamiche delle relazioni di coppia, interpretata da Amanda Sandrelli e Gigio Alberti.

Amleto, di e con Filippo Timi al Teatro Petrarca: un elogio della follia tra tragedia e commedia

Il Teatro Petrarca di Arezzo ospita “Amleto²”, una rilettura originale e visionaria del testo shakespeariano firmata e interpretata da Filippo Timi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Corridonia Vicini Di Casa

Argomenti discussi: Pergola, sabato 7 febbraio al Teatro Angel Dal Foco arriva Vicini di casa; Vicini di casa al teatro Velluti. Commedia tra inibizioni e ipocrisie; 'Vicini di casa', commedia sull’apparente equilibrio delle relazioni con Sandrelli e Alberti; Pergola: a teatro Amanda Sandrelli e Gigio Alberti con Vicini di casa.

Vicini di casa minacciati con una mannaia di 26 centimetri Donna finisce a processoAvrebbe minacciato di morte una coppia di vicini di casa brandendo un’ascia lunga 26 centimetri. A un’altra coppia di vicini, invece, si sarebbe rivolta dicendo che gli avrebbe fatto esplodere il ... ilrestodelcarlino.it

Pontecorvo, perseguita e minaccia i vicini di casa: 41enne allontanatoPerseguita, minaccia e rende la vita impossibile ai vicini di casa: il giudice ordina l’allontanamento dal centro di residenza. La storia arriva da Pontecorvo ed ha avuto inizio quando una coppia, lui ... ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.