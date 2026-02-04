Vicini di casa al teatro Velluti Commedia tra inibizioni e ipocrisie
Domani sera al teatro Velluti di Corridonia va in scena
Appuntamento al teatro Velluti di Corridonia, domani alle 21.15, dove sul palco ci saranno Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai, protagonisti dello spettacolo " Vicini di casa " di Cesc Gay per la regia di Antonio Zavatteri. Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio. Precario, ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Corridonia Vicini Di Casa
'Vicini di casa', commedia sull’apparente equilibrio delle relazioni con Sandrelli e Alberti
‘Vicini di casa’ è una commedia che esplora le dinamiche delle relazioni di coppia, interpretata da Amanda Sandrelli e Gigio Alberti.
Amleto, di e con Filippo Timi al Teatro Petrarca: un elogio della follia tra tragedia e commedia
Il Teatro Petrarca di Arezzo ospita “Amleto²”, una rilettura originale e visionaria del testo shakespeariano firmata e interpretata da Filippo Timi.
Ultime notizie su Corridonia Vicini Di Casa
Argomenti discussi: Pergola, sabato 7 febbraio al Teatro Angel Dal Foco arriva Vicini di casa; Vicini di casa al teatro Velluti. Commedia tra inibizioni e ipocrisie; 'Vicini di casa', commedia sull’apparente equilibrio delle relazioni con Sandrelli e Alberti; Pergola: a teatro Amanda Sandrelli e Gigio Alberti con Vicini di casa.
Vicini di casa minacciati con una mannaia di 26 centimetri Donna finisce a processoAvrebbe minacciato di morte una coppia di vicini di casa brandendo un’ascia lunga 26 centimetri. A un’altra coppia di vicini, invece, si sarebbe rivolta dicendo che gli avrebbe fatto esplodere il ... ilrestodelcarlino.it
Pontecorvo, perseguita e minaccia i vicini di casa: 41enne allontanatoPerseguita, minaccia e rende la vita impossibile ai vicini di casa: il giudice ordina l’allontanamento dal centro di residenza. La storia arriva da Pontecorvo ed ha avuto inizio quando una coppia, lui ... ilmessaggero.it
Pergola, a teatro Amanda Sandrelli e Gigio Alberti con “Vicini di casa” Dopo l’ottimo inizio, con lo spettacolo “Lapponia” che ha visto salire sul palco del teatro pergolese l’applauditissimo Sergio Muniz, sabato 7 febbraio la stagione teatrale promossa dall’Amm - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.