vicini di casa al teatro velluti commedia tra inibizioni e ipocrisie

Appuntamento al teatro Velluti di Corridonia, domani alle 21.15, dove sul palco ci saranno Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai, protagonisti dello spettacolo " Vicini di casa " di Cesc Gay per la regia di Antonio Zavatteri. Una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio. Precario, ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘Vicini di casa’ è una commedia che esplora le dinamiche delle relazioni di coppia, interpretata da Amanda Sandrelli e Gigio Alberti.

Il Teatro Petrarca di Arezzo ospita "Amleto²", una rilettura originale e visionaria del testo shakespeariano firmata e interpretata da Filippo Timi.

