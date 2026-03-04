Alegher - che fatica essere uomini | le tragedie del nostro tempo in scena al Teatro Atlante

Lo spettacolo "Alegher - che fatica essere uomini", di Eugenio Vaccaro, il 6 e 7 marzo, alle ore 21, al Teatro Atlante. In scena Eugenio Vaccaro e Alessandro Angelelli. Alegher è uno straniero. Aspetta. Il pubblico aspetta con lui. L’arrivo del burocrate interrompe l’attesa. I suoi sguardi e le sue domande tracciano confini netti tra chi ha il diritto di esistere e chi deve giustificarsi per farlo, ma agli occhi del potere, Alegher è “l’altro”. Per rivendicare il proprio diritto a essere uomo, Alegher dovrà dargli ciò che vuole: rinunciare a se stesso, alla propria storia, ai ricordi che lo hanno plasmato. Solo così potrà assecondare lo sguardo distorto e contraddittorio della società in cui vive illegalmente, una società che predica uguaglianza ma pratica esclusione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

