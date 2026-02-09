Like someone in love | love stories in jazz songs - Nives Riggio 4tet

Il 14 febbraio, al Count Basie Jazz Club, il palco si trasforma in un viaggio tra le storie d’amore raccontate attraverso il jazz. Nives Riggio 4tet porta in scena un concerto che celebra il sentimento più universale, con musiche che toccano il cuore e parlano di emozioni autentiche. La sala si riempie di appassionati che ascoltano, vivono e condividono la magia di una serata dedicata all’amore.

Il 14 febbraio, nella magica atmosfera del Count Basie Jazz Club, il concerto diventa un vero e proprio viaggio musicale dedicato all’amore, il più universale e sfaccettato dei sentimenti. La serata si sviluppa attraverso una selezione di classici e amati standard jazz composti tra gli anni ’30 e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

