Domenica 18 gennaio, al Teatro Bon di Colugna, si terrà un concerto che propone un confronto tra le opere di Wagner e Brahms, due protagonisti della musica tedesca del XIX secolo. L’evento fa parte della stagione musicale della Fondazione Luigi Bon, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare composizioni di due dei più importanti compositori dell’epoca in un appuntamento dedicato alla musica classica.

Due grandi geni della musica classica tedesca della seconda metà dell’Ottocento a confronto nel nuovo appuntamento della stagione musicale della Fondazione Luigi Bon. Domenica 18 gennaio, con inizio alle 20.30, il Teatro Luigi Bon di Colugna ospiterà il concerto dal titolo Wagner – Brahms: l’incontroscontro tra due giganti. A trasportare il pubblico in un viaggio fra i capolavori dei compositori Richard Wagner e Johannes Brahms sarà la Roma Tre Orchestra Ensemble, con il mezzosoprano Lucie Monjanel, il violoncellista Alessandro Guaitolini e il pianista Matteo Bevilacqua. I biglietti per il concerto, una produzione di RiMe MuTe, sono acquistabili alla biglietteria del teatro oppure online sul circuito Vivaticket. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Domenica 18 gennaio al Teatro Bon di Colugna un concerto con musiche dei geni Wagner e Brahms a confronto

