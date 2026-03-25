Musiche di Beethoven e Tchaikovsky al Bon con il Trio Nebelmeer

Il Trio Nebelmeer, formato da Loann Fourmental al pianoforte, Arthur Decaris al violino e Florian Pons al violoncello, sarà protagonista di un concerto al Bon. La formazione ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste” 2024 e il “Premio Speciale Ribotta”. Durante l’evento, saranno eseguite musiche di Beethoven e Tchaikovsky.

Vincitore del Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste” 2024 e del connesso “Premio Speciale Ribotta”, il Trio Nebelmeer – formato da Loann Fourmental (pianoforte), Arthur Decaris (violino) e Florian Pons (violoncello) – sarà protagonista di un nuovo concerto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Musiche di Beethoven e Tchaikovsky al Bon con il Trio Nebelmeer Articoli correlati Le musiche di Schubert e Beethoven chiudono la stagione di Cesenatico Classica, sul palco il trio d'archi ConcordanzeUltimo appuntamento della rassegna musicale Cesenatico Classica per la stagione 2025/2026. Domenica 18 gennaio al Teatro Bon di Colugna un concerto con musiche dei geni Wagner e Brahms a confrontoRichard Wagner e Johannes Brahms hanno incarnato poli opposti della vita musicale tedesca della seconda metà dell’Ottocento: la cosiddetta “Brahms... Una raccolta di contenuti su Musiche di Beethoven e Tchaikovsky al... Temi più discussi: La pianista Hélène Grimaud in concerto con musiche di Beethoven, Brahms e Bach; Pasqua con l'Orchestra della Toscana: Beethoven e Mozart con la bacchetta Min Gyu Song e il violino di Simon Zhu; La sfida di Santa Cecilia tra Beethoven e il contemporaneo; Firenze, la musica in musei e cenacoli: al via i concerti l’Orchestra della Toscana. La pianista Hélène Grimaud in concerto con musiche di Beethoven, Brahms e BachDopo la tappa al Teatro alla Scala di Milano, domani alle 20, la celebre pianista francese Hélène Grimaud torna all'Auditorium Manzoni di Bologna il 24 marzo alle 20.30 per la stagione concertistica d ... ansa.it Le musiche di Mozart e Beethoven al Carmen Melis di CagliariIl Teatro Carmen Melis, ridotto del Lirico di Cagliari, ospita Primavera in musica 2025. La nuova rassegna, dal 28 febbraio al 24 maggio, propone tre concerti sinfonici e uno corale. Otto serate ... ansa.it La pianista Hélène Grimaud in concerto con musiche di Beethoven, Brahms e Bach. Il 22 marzo al Teatro alla Scala e il 24 al Manzoni di Bologna #ANSA x.com Dentro la Musica - Tre magnifiche B Ottavo appuntamento di Dentro la Musica, la rassegna in cui scoprire la musica classica in maniera facile e divertente! Si esibisce Teresio Testa al pianoforte Musiche di J. S. Bach, L. V. Beethoven, J. Brahms Sab - facebook.com facebook