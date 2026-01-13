Trapianti di cornea con endotelio sintetico innovativa procedura al Policlinico di Bari | Prima volta in Puglia

Al Policlinico di Bari è stata eseguita per la prima volta in Puglia una procedura di trapianto di cornea con endotelio sintetico, offrendo un’alternativa innovativa per il trattamento di alcune patologie corneali. Questa tecnica rappresenta un passo avanti nella medicina oculistica, permettendo interventi più sicuri e meno invasivi. La novità si inserisce nel quadro delle ricerche e delle pratiche all’avanguardia adottate dall’istituto, puntando a migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti.

