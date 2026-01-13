Trapianti di cornea con endotelio sintetico innovativa procedura al Policlinico di Bari | Prima volta in Puglia
Al Policlinico di Bari è stata eseguita per la prima volta in Puglia una procedura di trapianto di cornea con endotelio sintetico, offrendo un’alternativa innovativa per il trattamento di alcune patologie corneali. Questa tecnica rappresenta un passo avanti nella medicina oculistica, permettendo interventi più sicuri e meno invasivi. La novità si inserisce nel quadro delle ricerche e delle pratiche all’avanguardia adottate dall’istituto, puntando a migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti.
Un trattamento innovativo per la cura di alcune patologie della cornea, basato sull'utilizzo di endotelio sintetico, è stato introdotto al Policlinico di Bari. Si tratta di una nuova procedura che, evidenzia l'azienda ospedaliera, viene "eseguita per la prima volta in Puglia" ed è praticata "in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Trapianti di cuore, il Policlinico di Bari al primo posto in Europa: nel 2025 effettuati 94 interventi
Leggi anche: Numeri record per il Policlinico di Bari: cento trapianti di cuore nel 2025
Trapianti di cornea con endotelio sintetico, innovativa procedura al Policlinico di Bari: "Prima volta in Puglia" - Gli interventi prevedono l'utilizzo di un endotelio artificiale: una tecnica che consente di ampliare e velocizzare i tempi di accesso alle cure, dal momento che l'attesa per un tessuto biologico, leg ... baritoday.it
Policlinico di Bari, eseguiti i primi trapianti di cornea con endotelio sintetico - Al Policlinico di Bari effettuati i primi trapianti di cornea con endotelio sintetico, una tecnica che supera la carenza di tessuti da donazione. trmtv.it
Policlinico di Bari, eseguiti quattro trapianti di cornea con endotelio sintetico: è la prima volta in Puglia - Policlinico di Bari, eseguiti 4 trapianti di cornea con endotelio sintetico: è la prima volta in Puglia. telebari.it
Bari, al Policlinico i primi trapianti di cornea con endotelio sintetico: «Così si amplia l'accesso alle cure» x.com
Perché la cornea può apparire “a puntini” dopo una cheratoprotesi La cheratoprotesi è una delle soluzioni più avanzate oggi disponibili quando la cornea non può più essere ripristinata con i trapianti tradizionali. Una piccola protesi trasparente sostituisce la - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.