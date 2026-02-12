Al Policlinico di Bari è stato eseguito un trapianto di linfonodi utilizzando una nuova tecnologia robotica. Il robot non prende il posto del chirurgo, ma lo aiuta a lavorare con una precisione superiore. Questo strumenti permette di ottenere interventi più accurati e risultati migliori per i pazienti. La novità rappresenta un passo avanti nella chirurgia oncologica.

Il robot non sostituisce il chirurgo, ma è come se lo dotasse di super poteri, per una precisione massima e risultati migliori. E ormai le applicazioni sono interessanti anche in chirurgia plastica. È stato eseguito per la prima volta al Policlinico di Bari un intervento di trapianto di linfonodi addominali per un linfedema degli arti inferiori completamente con tecnica robotica. La fase di prelievo addominale è stata eseguita dall’équipe di chirurgia generale diretta da Angela Pezzola con l’impiego del robot Da Vinci, mentre le suture microchirurgiche sono state realizzate dall’équipe di Chirurgia plastica e ricostruttiva con Michele Maruccia e Rossella Elia e con l’impiego del sistema Symani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trapianto di linfonodi col robot, nuova tecnologia al Policlinico di Bari

Approfondimenti su Policlinico Bari

Un impianto cocleare smart permette di ripristinare l’udito in modo efficace.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Policlinico Bari

Argomenti discussi: Tatuaggi e cancro: cosa sappiamo.

Trapianto di linfonodi robotico, al Policlinico di Bari debutta la nuova frontiera della microchirurgiaAl Policlinico di Bari eseguito il primo trapianto di linfonodi completamente robotico nel Sud Italia per il trattamento del linfedema. trmtv.it