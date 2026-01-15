Fracastoro arriva il tatuaggio dell' areola per le donne operate di tumore al seno

L’ospedale Fracastoro di San Bonifacio ha recentemente eseguito il primo intervento di tatuaggio dell’areola dedicato alle donne sottoposte a interventi al seno per tumore. Questa procedura mira a migliorare l’aspetto estetico e il benessere psicologico delle pazienti, offrendo un supporto importante nel percorso di ripresa. Un passo significativo nell’ambito delle cure integrate e della riabilitazione post-operatoria.

Nei giorni scorsi, l'ospedale Fracastoro di San Bonifacio ha effettuato il primo intervento di tatuaggio dell'areola per donne operate al seno. Questa innovativa prestazione, introdotta dall'Ulss 9 Scaligera, consiste in una tecnica avanzata di dermopigmentazione che offre una soluzione.

