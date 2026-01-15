Fracastoro arriva il tatuaggio dell' areola per le donne operate di tumore al seno

L’ospedale Fracastoro di San Bonifacio ha recentemente eseguito il primo intervento di tatuaggio dell’areola dedicato alle donne sottoposte a interventi al seno per tumore. Questa procedura mira a migliorare l’aspetto estetico e il benessere psicologico delle pazienti, offrendo un supporto importante nel percorso di ripresa. Un passo significativo nell’ambito delle cure integrate e della riabilitazione post-operatoria.

Quasi il 50% delle carni bianche avicole prodotte in Italia arriva dal Veneto. La metà di queste è prodotta negli allevamenti della provincia di Verona: la prima provincia italiana nel settore per volumi. In sint facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.