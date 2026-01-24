Gabriel Garko ha recentemente condiviso dettagli sulla sua vita privata, confermando la solidità della relazione con Manuela Arcuri, durata quattro anni. In un’intervista, l’attore ha affrontato apertamente il suo passato sentimentale, chiarendo alcuni aspetti delle sue relazioni e offrendo una prospettiva più autentica sulla sua vita personale. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nella conoscenza pubblica della sua sfera privata.

Gabriel Garko è tornato a parlare della sua vita privata e ha messo un punto fermo su uno dei capitoli più discussi del suo passato sentimentale. L’attore ha infatti confermato quanto Manuela Arcuri ripete da anni: la loro relazione non è stata una costruzione mediatica, ma una storia autentica, vissuta lontano dalle strategie promozionali che in altri momenti hanno accompagnato la sua carriera. Ma quei tempi oggi sono lontani: dopo il coming out al Grande Fratello Vip il 53enne ha trovato la serenità anche nella sua sfera intima ed è felicemente fidanzato. La storia tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri è stata vera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gabriel Garko: “La storia con Manuela Arcuri vera. Sono fidanzato da quattro anni”

Manuela Arcuri compie 49 anni, il flirt con Garko, il "no" di Troisi, il divorzio: «Con Coco grande passione, Montano una dolce storia d'amore. I calendari non li rifarei»Manuela Arcuri, attrice italiana di Anagni, compie 49 anni.

Gabriel Garko e l’amore: “Sto con una persona da quattro anni, non è dell’ambiente. Viviamo insieme”Gabriel Garko ha condiviso alcuni aspetti della sua vita privata, parlando del suo rapporto di quattro anni con una persona non appartenente al mondo dello spettacolo, con cui condivide la quotidianità.

