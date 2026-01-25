Gabriel Garko svela a Verissimo il matrimonio segreto | Mi sono sposato due anni fa con Giorgio

Durante l'intervista a Verissimo, Gabriel Garko ha condiviso un importante momento della sua vita privata, rivelando di essere convolato a nozze con Giorgio due anni fa. L'attore torinese ha scelto questa occasione per parlare apertamente del suo matrimonio, offrendo un aggiornamento sincero e discreto sulla propria situazione personale. La notizia rappresenta un passo significativo nella sua narrazione privata, confermando un impegno importante e riservato.

Gabriel Garko ha scelto "Verissimo" per fare un annuncio a sorpresa sulla sua vita privata. Oggi, domenica 25 gennaio, l'attore torinese ha svelato il suo matrimonio con Giorgio. "Ti piacerebbe sposarti?", gli ha chiesto Silvia Toffanin. "L'abbiamo già fatto. Mi sono sposato due anni fa. Questi sono gli anelli", ha risposto Gabriel Garko che con grande naturalezza è riuscito a stupire la conduttrice e il pubblico in studio. "La mia vita pubblica è sempre stata molto pubblica perché era come una fiction, trattata allo stesso modo. Poi ho avuto altre storie che ho tenuto riservate. Le storie vere le ho tenute per me.🔗 Leggi su Torinotoday.it

