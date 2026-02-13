Firenze in Arte | a Palazzo Pegaso la grande mostra-mercato che unisce cultura e collezionismo

Firenze in Arte, la grande mostra-mercato che unisce cultura e collezionismo, prende il via a Palazzo Pegaso, nel cuore della città, con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea e offrire ai visitatori un’occasione unica di scoprire opere originali.

L’evento si distingue nel panorama espositivo fiorentino per il suo approccio pragmatico e dinamico: non una semplice rassegna collettiva, ma un vero e proprio ponte tra la creatività degli artisti e il mondo del collezionismo."Firenze in Arte" nasce con l’obiettivo di restituire all’opera d’arte la sua funzione di scambio e dialogo sociale. La selezione vanta un parterre d’eccellenza composto da circa 40 maestri, liberi di esprimersi attraverso temi e tecniche eterogenee, ma accomunati da un altissimo standard qualitativo. "Questa mostra è un invito all’arte che incontra il pubblico e il mercato," spiegano gli organizzatori di CaleidosArte.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

