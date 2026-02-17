Autoparco Il Faldo | operai Quick Point rientrano al lavoro dopo 18 mesi di cassa integrazione e intensa lotta sindacale
Gli operai della Quick Point all’Autoparco Il Faldo di Collesalvetti sono tornati al lavoro dopo 18 mesi, a causa della fine della cassa integrazione che aveva sospeso le loro attività. Durante questo periodo, hanno portato avanti una lunga lotta sindacale per riottenere il posto di lavoro e migliorare le condizioni. Ora, con il ritorno in fabbrica, riprendono le attività quotidiane nel deposito, che ospita anche mezzi pubblici e autobus.
Autoparco Il Faldo: Dopo 18 Mesi di Lotta, Operai di Nuovo al Lavoro. Dopo diciotto mesi di cassa integrazione e una battaglia sindacale intensa, i 33 operai della Quick Point sono tornati al lavoro all’Autoparco Il Faldo di Collesalvetti. La vicenda, segnata da scioperi e proteste, si conclude con un importante successo per l’Unione Sindacale di Base (Usb), che rivendica un risultato ottenuto grazie alla determinazione e all’unità dei lavoratori. La committente XCA aveva tentato di ridurre i costi attraverso ristrutturazioni e pressioni sui dipendenti, culminate in minacce di licenziamento. Una Battaglia per la Difesa del Lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Autoparco Il Faldo, rientrati al lavoro gli operai Quick Point in cassa integrazione da 18 mesi. Usb: "La lotta paga"
Gli operai di Quick Point, rimasti in cassa integrazione per 18 mesi, sono tornati sul posto di lavoro all’autoparco Il Faldo dopo settimane di proteste.
Autoparco il Faldo, USB: la lotta paga, rientrati tutti gli operai in cassa integrazioneHanno scioperato per mesi, hanno bloccato il piazzale rischiando denunce. Si sono arrampicati sul tetto e hanno costretto le istituzioni ad intervenire. Oggi sono rientrati tutti a lavoro dopo un anno ... livornopress.it
