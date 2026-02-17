Autoparco Il Faldo | operai Quick Point rientrano al lavoro dopo 18 mesi di cassa integrazione e intensa lotta sindacale

Gli operai della Quick Point all’Autoparco Il Faldo di Collesalvetti sono tornati al lavoro dopo 18 mesi, a causa della fine della cassa integrazione che aveva sospeso le loro attività. Durante questo periodo, hanno portato avanti una lunga lotta sindacale per riottenere il posto di lavoro e migliorare le condizioni. Ora, con il ritorno in fabbrica, riprendono le attività quotidiane nel deposito, che ospita anche mezzi pubblici e autobus.

Autoparco Il Faldo: Dopo 18 Mesi di Lotta, Operai di Nuovo al Lavoro. Dopo diciotto mesi di cassa integrazione e una battaglia sindacale intensa, i 33 operai della Quick Point sono tornati al lavoro all’Autoparco Il Faldo di Collesalvetti. La vicenda, segnata da scioperi e proteste, si conclude con un importante successo per l’Unione Sindacale di Base (Usb), che rivendica un risultato ottenuto grazie alla determinazione e all’unità dei lavoratori. La committente XCA aveva tentato di ridurre i costi attraverso ristrutturazioni e pressioni sui dipendenti, culminate in minacce di licenziamento. Una Battaglia per la Difesa del Lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

