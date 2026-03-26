Airc cinque milioni per la ricerca | Qui è radicata e sa fare rete

A Bologna si è svolto un evento organizzato dalla Fondazione Airc, che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico e cittadini. Durante l’incontro sono stati presentati i risultati della ricerca oncologica nella regione e sono stati annunciati cinque milioni di euro destinati al finanziamento di nuovi progetti. La Prefettura di Bologna ha ospitato l’appuntamento, sottolineando il ruolo chiave dell’Emilia-Romagna in questo settore.

L’Emilia-Romagna si conferma un punto di riferimento essenziale per la ricerca oncologica. Il Palazzo della Prefettura di Bologna ha ospitato un incontro promosso da Fondazione Airc per illustrare l’impatto sul territorio, unendo istituzioni, mondo scientifico e cittadini. L’impegno si traduce in numeri di assoluto rilievo: per il 2026, l’ente investe in regione oltre 5 milioni di euro per sostenere 48 progetti e 4 borse di studio. Una forza alimentata da una rete solida, che conta più di 1.000 volontari attivi in Emilia-Romagna. Andrea Segrè, presidente del comitato regionale, ha evidenziato questa partecipazione collettiva. "L’Emilia-Romagna è una regione che crede nella ricerca e nella responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Airc, cinque milioni per la ricerca: "Qui è radicata e sa fare rete" Articoli correlati Leggi anche: Tumori, Fondazione Airc sostiene la ricerca di Roma Tor Vergata AIRC e la ricerca sul cancro: cosa sapere sui rischi alimentariSpesso sui media compaiono notizie che suscitano allarme riguardo al rischio di tumori associato a determinati alimenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Airc cinque milioni per la ricerca Qui... Argomenti discussi: Airc, cinque milioni per la ricerca: Qui è radicata e sa fare rete; A Pasqua regala il sapore della solidarietà: in Sicilia torna l’Uovo della Ricerca AIRC.