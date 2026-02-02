AIRC e la ricerca sul cancro | cosa sapere sui rischi alimentari

Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le notizie sui rischi alimentari e il cancro. Molte persone si chiedono se ciò che mangiano possa davvero aumentare le probabilità di sviluppare tumori. Le informazioni circolate sui media hanno alimentato paura e confusione, spingendo molti a cambiare abitudini senza avere dati certi. La ricerca sull'argomento è ancora in corso, ma è importante distinguere tra ciò che si sa e le voci che circolano.

Spesso sui media compaiono notizie che suscitano allarme riguardo al rischio di tumori associato a determinati alimenti. Un esempio frequente riguarda le carni lavorate, come insaccati e salumi, classificate nel 2015 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come cancerogene. Ma cosa vuol dire realmente “cancerogeno”? Secondo l’OMS, tramite l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), un agente – che può essere una sostanza, un alimento o un comportamento – è definito cancerogeno se può contribuire allo sviluppo di un tumore. La classificazione distingue tra cancerogeni certi (gruppo 1), probabili (gruppo 2A), possibili (gruppo 2B) e non classificabili, in base alla quantità di prove scientifiche disponibili. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - AIRC e la ricerca sul cancro: cosa sapere sui rischi alimentari Approfondimenti su AIRC Ricerca Dall'Airc oltre un milione di euro al CRO per la ricerca sul cancro Ricerca sul cancro al colon retto: Unisa nel progetto finanziato dall'Airc L'Università di Salerno partecipa a un progetto di ricerca sulla prevenzione del cancro al colon retto, finanziato dalla Fondazione AIRC. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su AIRC Ricerca Argomenti discussi: Le Arance della Salute; Airc e Sapienza per la ricerca oncologica d’eccellenza; Tornano le Arance della Salute Airc, il 24 gennaio in 3mila piazze per ricerca sul cancro; PENNY e Fondazione AIRC insieme per la ricerca e la prevenzione. Arance rosse per la Ricerca di Fondazione AIRC, anche Despar Nord sostiene l'iniziativaDal 2 febbraio nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Veneto sarà possibile acquistare la reticella di arance, contribuendo alla ricerca per rendere il cancro sempre più curabile ... padovaoggi.it La spesa che fa bene alla ricerca: a Verona e in Veneto tornano le Arance della SaluteArance rosse Airc: l’alleanza Despar Nord e ricerca oncologica riparte dal Veneto e da Verona, per la settimana mondiale contro il cancro ... veronaoggi.it Anche quest’anno rinnoviamo il nostro sostegno alla @Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro per la Ricerca sul Cancro ETS, aderendo alla campagna "Arance della Salute". Dal 2 febbraio, nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di Veneto, Lomb - facebook.com facebook Dal 2 febbraio trovi le Arance rosse per la Ricerca nei supermercati! Sono oltre 11.000 i punti vendita in tutta Italia e per ogni reticella di arance rosse venduta, le aziende aderenti donano 50 centesimi ad AIRC per sostenere la #ricerca contro il #cancro e lo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.