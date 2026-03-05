Air Arabia espande la sua presenza in Europa con voli giornalieri per Roma-Fiumicino da Sharjah

Air Arabia ha annunciato l’avvio di un volo giornaliero non-stop tra l’aeroporto di Sharjah e quello di Roma Fiumicino. La compagnia aerea, considerata il principale operatore low-cost del Medio Oriente e del Nord Africa, ha programmato questa nuova rotta per aumentare la sua presenza in Europa. La partenza da Sharjah sarà quotidiana, con arrivo a Fiumicino.

Fiumicino, 5 marzo 2026 – Air Arabia, il primo e principale operatore low-cost del Medio Oriente e del Nord Africa, ha annunciato oggi il lancio del suo servizio giornaliero non-stop che collegherà l’Aeroporto Internazionale di Sharjah con l’Aeroporto di Roma Fiumicino. A partire dal 1° luglio 2026, la nuova rotta andrà a consolidare ulteriormente la crescente rete europea della compagnia e a potenziare i collegamenti diretti tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia. L’aggiunta di Roma segna un altro traguardo nella costante espansione europea di Air Arabia e rafforza la sua presenza in Italia. La rotta sarà servita dall’Airbus A320neo, uno degli ultimi velivoli entrati a far parte della flotta della compagnia, capace di offrire maggiore efficienza nei consumi, emissioni ridotte e un comfort di bordo superiore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

