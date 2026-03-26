Aiga Benevento in visita all’Ipm di Nisida per portare solidarietà e monitorare le condizioni dei minori

Questa mattina, la Sezione Aiga di Benevento ha visitato l’Istituto penale minorile di Nisida. Lo scopo dell’iniziativa è stato portare solidarietà ai minori detenuti e verificare le condizioni di vita e di trattamento all’interno della struttura. La visita si inserisce in un’attività di monitoraggio e sostegno rivolta ai giovani ospiti dell’istituto.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Questa mattina la Sezione Aiga di Benevento nella persona del presidente Avv.Francesco Capuozzo, mediante la coordinatrice e rappresentante ONAC Sezione AIGA di Benevento, Avv Antonella Mazzone (in foto insieme al direttore dell’istituto Dott. Gianluca Guida e al capo area educatori) ha fatto visita all’IPM di Nisida, al fine di portare gli auguri dei giovani avvocati agli ospiti della struttura e per effettuare un sopralluogo sulle condizioni dell’istituto e sulle attività predisposte per i minori ristretti, con l’auspicio di segnalare e risolvere le criticità esistenti nella speranza di un maggiore apporto ed attenzione alle condizioni delle carceri italiane e soprattutto degli istituti minorili”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aiga Benevento in visita all’Ipm di Nisida per portare solidarietà e monitorare le condizioni dei minori Articoli correlati Micro cellulare nascosto in cella all’IPM di Nisida: sequestro della Polizia PenitenziariaTempo di lettura: 2 minutiNuovo colpo alla diffusione illegale di telefoni cellulari all’interno degli istituti penitenziari minorili. Inter Napoli, Conte con dei dubbi sulle fasce: non solo Neres, sono da monitorare le loro condizionidi Redazione Inter News 24Inter Napoli – Antonio Conte potrebbe dover fare a meno di David Neres e Matteo Politano si attendono aggiornamenti in...