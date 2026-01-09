Per la sfida tra Inter e Napoli, l’allenatore Antonio Conte valuta attentamente le condizioni dei suoi giocatori. Oltre a Neres, anche Politano è sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore. La situazione influenzerà le scelte di formazione e la strategia di gioco, in un confronto importante per entrambe le squadre.

Inter News 24 Inter Napoli – Antonio Conte potrebbe dover fare a meno di David Neres e Matteo Politano si attendono aggiornamenti in queste ore. Il campionato di Serie A si prepara a vivere uno dei suoi momenti più alti ed emozionanti. La prossima domenica, lo stadio di San Siro sarà il teatro di un confronto che profuma di storia e di futuro: Inter-Napoli. Non è una semplice partita di cartello, ma un vero e proprio scontro al vertice che potrebbe ridisegnare le gerarchie nella corsa verso il titolo di Campione d’Italia. Il fattore campo e la strategia di Chivu. Sulla panchina nerazzurra siede Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno che, dopo una carriera gloriosa trascorsa a vincere tutto sul campo con la maglia meneghina, ha saputo infondere grinta e precisione tattica ai suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Napoli, Conte con dei dubbi sulle fasce: non solo Neres, sono da monitorare le loro condizioni

