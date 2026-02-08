Micro cellulare nascosto in cella all’IPM di Nisida | sequestro della Polizia Penitenziaria

La Polizia Penitenziaria ha sequestrato un micro cellulare nascosto all’interno di una cella all’IPM di Nisida. Si tratta dell’ultimo tentativo di introdurre illegalmente telefoni tra i minorenni detenuti. L’operazione dimostra ancora una volta quanto sia difficile controllare le comunicazioni all’interno degli istituti, anche grazie a dispositivi di piccole dimensioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo colpo alla diffusione illegale di telefoni cellulari all’interno degli istituti penitenziari minorili. Nella mattinata di ieri, la Polizia Penitenziaria in servizio presso l’Istituto penale per minorenni di Nisida ha rinvenuto e sequestrato un micro telefono cellulare completo di scheda SIM, abilmente occultato all’interno di un pacchetto di sigarette, durante un’attività di controllo in una cella. A rendere noto l’episodio è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce di Sabatino De Rosa, vice coordinatore regionale del sindacato in Campania per la Giustizia Minorile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

