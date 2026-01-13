Violenta lite in strada a Torino Barriera di Milano ma i due contendenti vengono separati

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, si è verificata una lite in strada in via Sandigliano, nel quartiere Barriera di Milano a Torino. L’incidente ha visto due persone coinvolte, che sono state successivamente separate. Non si registrano feriti gravi. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione e chiarire l’accaduto.

Una violenta lite in strada è avvenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, in via Sandigliano a Torino. Le immagini mostrano un giovane, verosimilmente straniero, aggredirne un altro con una sorta di mazza improvvisata e l'altro reagire fino a quando i due vengono separati. Sul posto.

